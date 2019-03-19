82-летняя пешеход в больнице после ДТП: полиция ищет свидетелей

Авария произошла 16 марта около 5:20 в районе дома № 119 на улице Шевченко.
Неустановленный автомобиль совершил наезд на женщину-пешехода 1937 года рождения, сообщили в Нацполиции.
В результате ДТП пострадавшая с телесными повреждениями доставили в больницу. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.
Следователем проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Свидетелей и очевидцев ДТП просям обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22 к следователю Наталье Жигун или по телефонам: (057) 715 71 64, (057) 715 71 60, «102» или другим удобным способом.
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