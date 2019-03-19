Главная Новости Криминал и происшествия Ящики дешевых контрафактных сигарет изъяли в сельском магазине (ФОТО)
19.03.2019  12:30   

Ящики дешевых контрафактных сигарет изъяли в сельском магазине (ФОТО)

Более 3 тысяч пачек сигарет без соответствующих акцизных марок изъяли из магазина в поселке Песочин работники Люботинского отделения полиции.


// Нацполиция

Табачные изделия обнаружены во время профилактического рейда, сообщили правоохранители.

На продавца составлен административный протокол по ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи влечет за собой наложение штрафа от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией изготовленной продукции.

В ГУ Нацполиции отмечают, что профилактические рейды с целью выявления фактов продажи нелегальных табачных и алкогольных изделий будут продолжаться и просят граждан сообщать информацию о незаконной деятельности любым удобным способом.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  контрабанда, табачные изделия, сигареты, полиция, харьков
 
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