19.03.2019 12:30

Ящики дешевых контрафактных сигарет изъяли в сельском магазине (ФОТО)

Более 3 тысяч пачек сигарет без соответствующих акцизных марок изъяли из магазина в поселке Песочин работники Люботинского отделения полиции.



// Нацполиция

Табачные изделия обнаружены во время профилактического рейда, сообщили правоохранители.



На продавца составлен административный протокол по ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи влечет за собой наложение штрафа от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией изготовленной продукции.



В ГУ Нацполиции отмечают, что профилактические рейды с целью выявления фактов продажи нелегальных табачных и алкогольных изделий будут продолжаться и просят граждан сообщать информацию о незаконной деятельности любым удобным способом.