Ящики дешевых контрафактных сигарет изъяли в сельском магазине (ФОТО)

Более 3 тысяч пачек сигарет без соответствующих акцизных марок изъяли из магазина в поселке Песочин работники Люботинского отделения полиции.
Табачные изделия обнаружены во время профилактического рейда, сообщили правоохранители.
На продавца составлен административный протокол по ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи влечет за собой наложение штрафа от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией изготовленной продукции.
В ГУ Нацполиции отмечают, что профилактические рейды с целью выявления фактов продажи нелегальных табачных и алкогольных изделий будут продолжаться и просят граждан сообщать информацию о незаконной деятельности любым удобным способом.
Торопиться с принятием важных решений не стоит, хотя звезды будут очень к этому склонять. Сегодня эмоции будут перевешивать логику, так что вероятность ошибиться очень велика.
Ночью и утром слабый туман. Небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Если клиент всегда прав, то у праздник у него должен быть международного масштаба.
влажн.:
давл.:
ветер: