19.03.2019 13:01

77-летний ревнивец убил сожительницу и получил долгий тюремный срок

Пенсионера приговорили к 7 годам лишения свободы.



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Убийство произошло в октябре прошлого года в одном из сел Змиевского района.

В день трагедии осужденный выпивал вместе с сожительницей. Нетрезвая женщина сообщила мужчине, с которым прожила 13 лет, что имеет давние интимные отношения с другим.



Даже в постели она продолжала рассказывать сожителю подробности своих измен. Из-за ревности и обиды мужчина несколько раз ударил 61-летнюю возлюбленную, а потом задушил.



Приговором Змиевского районного суда области 77-летний мужчина признан виновным в убийстве сожительницы (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и приговорен к 7-летнему заключению.



Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.