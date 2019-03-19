77-летний ревнивец убил сожительницу и получил долгий тюремный срок

Пенсионера приговорили к 7 годам лишения свободы.
Убийство произошло в октябре прошлого года в одном из сел Змиевского района.
В день трагедии осужденный выпивал вместе с сожительницей. Нетрезвая женщина сообщила мужчине, с которым прожила 13 лет, что имеет давние интимные отношения с другим.
Даже в постели она продолжала рассказывать сожителю подробности своих измен. Из-за ревности и обиды мужчина несколько раз ударил 61-летнюю возлюбленную, а потом задушил.
Приговором Змиевского районного суда области 77-летний мужчина признан виновным в убийстве сожительницы (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и приговорен к 7-летнему заключению.
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Торопиться с принятием важных решений не стоит, хотя звезды будут очень к этому склонять. Сегодня эмоции будут перевешивать логику, так что вероятность ошибиться очень велика.
Ночью и утром слабый туман. Небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Если клиент всегда прав, то у праздник у него должен быть международного масштаба.
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давл.:
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