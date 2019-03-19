19.03.2019 12:40

На берегах Северского Донца в знаменитой Малиновке отгремело «эхо войны»

Пиротехники ГСЧС обезвредили крупнокалиберные снаряды.



://kharkiv.dsns.gov.ua

18 марта пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области отработала 3 заявки об обнаружении боеприпасов времен Второй мировой войны.

2 из них были на территории Чугуевского района и 1 - Харьковского.

Так в поселке Малиновка на берегу р. Северский Донец местные обнаружили крупнокалиберный артснаряд диаметром 122 мм.

А у поселка Чкаловское в поле находились 2 снаряда диаметром 76 мм.

В то же время пиротехники учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины работали в с. Пасеки Змиевского района области, где обнаружили и обезвредили артснаряд диаметром 76 мм.

Еще 2 минометные мины диаметром 82 мм были ликвидированы в с. Верхняя Орелька, что на Первомайщине. Пиротехнические работы проведены без происшествий, все взрывоопасные предметы ликвидированы в подрывных площадках. На месте проведения пиротехнических работ с местными жителями проведены разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.