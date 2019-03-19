На берегах Северского Донца в знаменитой Малиновке отгремело «эхо войны»

Пиротехники ГСЧС обезвредили крупнокалиберные снаряды.
18 марта пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области отработала 3 заявки об обнаружении боеприпасов времен Второй мировой войны.
2 из них были на территории Чугуевского района и 1 - Харьковского.
Так в поселке Малиновка на берегу р. Северский Донец местные обнаружили крупнокалиберный артснаряд диаметром 122 мм.
А у поселка Чкаловское в поле находились 2 снаряда диаметром 76 мм.
В то же время пиротехники учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины работали в с. Пасеки Змиевского района области, где обнаружили и обезвредили артснаряд диаметром 76 мм.
Еще 2 минометные мины диаметром 82 мм были ликвидированы в с. Верхняя Орелька, что на Первомайщине. Пиротехнические работы проведены без происшествий, все взрывоопасные предметы ликвидированы в подрывных площадках. На месте проведения пиротехнических работ с местными жителями проведены разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.
Торопиться с принятием важных решений не стоит, хотя звезды будут очень к этому склонять. Сегодня эмоции будут перевешивать логику, так что вероятность ошибиться очень велика.
Ночью и утром слабый туман. Небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Если клиент всегда прав, то у праздник у него должен быть международного масштаба.
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