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19.03.2019  14:31   

Травмат с патронами вынюхал пограничный пес

В понедельник пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили устройство для отстрела резиновых пуль с патронами к нему.


// YouTube

В автомобильный пункт пропуска «Гоптовка» в пешем порядке на вход в Украину прибыл 34-летний киевлянин. Во время погранично-таможенного контроля на личные вещи мужчины сработала служебная собака пограничников.

В ходе дальнейшего осмотра в нагрудной сумке гражданина правоохранители обнаружили устройство для отстрела резиновых пуль «Форт 17Р» и 8 патронов к нему.

Находка изъята представителями ГФС. На гражданина составлены административные материалы.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  пистолет, пограничники, харьков
 
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