Травмат с патронами вынюхал пограничный пес

В понедельник пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили устройство для отстрела резиновых пуль с патронами к нему.
В автомобильный пункт пропуска «Гоптовка» в пешем порядке на вход в Украину прибыл 34-летний киевлянин. Во время погранично-таможенного контроля на личные вещи мужчины сработала служебная собака пограничников.
В ходе дальнейшего осмотра в нагрудной сумке гражданина правоохранители обнаружили устройство для отстрела резиновых пуль «Форт 17Р» и 8 патронов к нему.
Находка изъята представителями ГФС. На гражданина составлены административные материалы.
Торопиться с принятием важных решений не стоит, хотя звезды будут очень к этому склонять. Сегодня эмоции будут перевешивать логику, так что вероятность ошибиться очень велика.
Ночью и утром слабый туман. Небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Если клиент всегда прав, то у праздник у него должен быть международного масштаба.
влажн.:
давл.:
ветер: