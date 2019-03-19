19.03.2019 13:19

Копы расследуют три ночных пожара (ФОТО)

События произошли в Основянском, Шевченковском и Киевском районах города.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 19 марта около 3:00 на проспекте Победы возле жилого дома загорелись два автомобиля - Skoda Octavia и Hyundai. По данному факту следственным Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В это же время на улице Натальи Ужвий у дома № 80 загорелся автомобиль Volkswagen. Огонь перекинулся на соседний автомобиль AudiA4 на литовских номерах. Предварительная причина пожара, неисправности электропроводки. Информация внесена в журнал единого учета.

Через потора часа, около 4:30 в переулке Банном у дома на стоянке загорелся автомобиль Volkswagen, который принадлежит 37-летней женщине. Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

По всем адресам выезжали следственно-оперативные группы районных отделов полиции. Вещественные доказательства изъяты. Владельцы других транспортных средств и обстоятельства пожаров сейчас устанавливаются.