Главная Новости Криминал и происшествия Копы расследуют три ночных пожара (ФОТО)
19.03.2019  13:19   

Копы расследуют три ночных пожара (ФОТО)

События произошли в Основянском, Шевченковском и Киевском районах города.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 19 марта около 3:00 на проспекте Победы возле жилого дома загорелись два автомобиля -  Skoda Octavia и Hyundai. По данному факту следственным Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
 
В это же время на улице Натальи Ужвий у дома № 80 загорелся автомобиль Volkswagen. Огонь перекинулся на соседний автомобиль AudiA4 на литовских номерах. Предварительная причина пожара, неисправности электропроводки. Информация внесена в журнал единого учета.
 
Через потора часа, около 4:30 в переулке Банном у дома на стоянке загорелся автомобиль Volkswagen, который принадлежит 37-летней женщине. Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
 
По всем адресам выезжали следственно-оперативные группы районных отделов полиции. Вещественные доказательства изъяты. Владельцы других транспортных средств и обстоятельства пожаров сейчас устанавливаются.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ночной пожар, сгорели авто, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.10 Криминал и происшествия Ночью на Салтовке горел киоск (ФОТО)
 
 

Видео

За месяц работы инспекции по паркованию вынесено 425 постановлений
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 