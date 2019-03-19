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19.03.2019  13:49   

Нет декларации - нет должности: медлительность копа дорого ему стоила

За несвоевременно поданную декларацию полицейский «поплатился» должностью.


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По принципиальной и последовательной позиции прокурора Апелляционный суд области оставил в силе постановление предыдущей судебной инстанции о привлечении к административной ответственности сотрудника Дергачевского отдела полиции.
 
Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Александр Алексейчук, полицейский без уважительных причин несвоевременно подал электронную декларацию за 2017
 
Постановлением Дергачевского районного суда мужчину признан виновным по ч. 1 ст. 172-6 КУоАП и назначено 850 грн. штрафа. Полицейский пытался обжаловать указанное постановление. Апелляционная инстанция согласилась с доводами прокурора и оставила наказание в силе.
 
Сейчас также по результатам рассмотрения представления прокуратуры полицейского освобожден от занимаемой должности за нарушение требований Закона Украины «О предотвращении коррупции».
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  лишился должности, декларация, харьков
 
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