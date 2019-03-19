СБУ блокировала деятельность международной финансовой пирамиды в Харькове (ФОТО)

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды «Forex Trend Limited», функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза.
Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании «Forex Trend Limited», используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе.
За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 миллионов гривен. Финансовые ресурсы «выводились» злоумышленниками через цепь обществ с признаками «фиктивности» на компании зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Европейского Союза. Противоправно присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС.
Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области.
По результатам проведения следственных действий сотрудники СБ Украины изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличную, полученную от сделки, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.
Сейчас участникам группировки объявлено подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно со следственным отделом Голосеевского УП ГУ ЧП в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 1.
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Если клиент всегда прав, то у праздник у него должен быть международного масштаба.
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