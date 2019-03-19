Из домов в поселке Высокий пропалада бытовая техника

Полицией задержаны двое мужчин, которые обворовывали дачные и жилые дома в поселке.
В конце прошлого года в полицию начали поступать заявления от потерпевших о краже. Правоохранители установили личности злоумышленников.
Ими оказались 26 и 27-летние безработные жители поселка Высокий Харьковской области, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления и наркопреступления.
Злоумышленники специализировались на кражах бытовой техники, электроинструментов и изделий из металла из дачных и жилых домов, расположенных в поселке Высокий. Они проникали в дома, зная, что хозяева отсутствуют.
Полицией доказано уже 13 фактов краж, совершенных задержанными.
Следователи квалифицировали действия злоумышленников по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Торопиться с принятием важных решений не стоит, хотя звезды будут очень к этому склонять. Сегодня эмоции будут перевешивать логику, так что вероятность ошибиться очень велика.
Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. К вечеру ожидается мелкий дождь.
Если клиент всегда прав, то у праздник у него должен быть международного масштаба.
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