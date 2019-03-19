19.03.2019 16:23

Парочка подростков заставила побегать копов и понервничать родителей

Харьковские полицейские оперативно разыскали двух несовершеннолетних.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 18 марта в Холодногорский отдел обратился мужчина и сообщил, что его 15-летний сын ушел 17 марта из дома около 11-00 и не вернулся.

Также обратилась женщина, которая рассказала, что потеряла связь со своей 17-летней дочерью, которая накануне в 21-00 ушла из дома и пропала.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение парня. Он гулял по улицам города. Также полицейские вернули домой девушку, которая находилась у подруги. Как оказалось, ее телефон был выключен из-за того, что разрядился.

Работники ювенальной превенции Холодногорского отдела полиции провели профилактическую беседу с несовершеннолетними по недопущению подобных случаев в будущем.

В отношении родителей подростков полицейские составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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