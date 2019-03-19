19.03.2019 18:18

Полицейские рассказали, как задержали сутенеров (ФОТО)

Копы Харькова задержали криминальный дуэт.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, злоумышленники, которые вербовали женщин с целью сексуальной эксплуатации за рубежом разоблачили работники следственного управления и Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Харьковской области.

Сутенерами оказались 23-летний уроженец Черновицкой области, проживающий в Италии и 20-летняя киевлянка.

Оперативные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого в феврале по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушители пытались с целью сексуальной эксплуатации вывезти в Итальянской Республики двух 19-летних гражданок Украины.

Во время документирования преступной деятельности было установлено, что в марте мужчина и женщина подыскали на территории Харькова двух девушек. После чего, используя их уязвимое состояние через тяжелые личные обстоятельства, достигли договоренности об их перемещения через государственную границу Украины в Итальянской Республики для оказания сексуальных услуг.

16 марта злоумышленники встретились с девушками в кафе и договорились о месте и времени выезда. На следующий день полицейские задержали мужчину и женщину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на автостоянке заведения быстрого питания по улице Пушкинской в ​​Харькове.

Следсователем изменена квалификация уголовного производства по ч. 2 ст. 303 на ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой. В настоящее время правонарушителям сообщено о подозрении в совершении преступления. Женщине избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, мужу - содержание под стражей сроком на 60 суток.