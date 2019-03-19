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19.03.2019  18:18   

Полицейские рассказали, как задержали сутенеров (ФОТО)

Копы Харькова задержали криминальный дуэт.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, злоумышленники, которые вербовали женщин с целью сексуальной эксплуатации за рубежом разоблачили работники следственного управления и Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Харьковской области.
 
Сутенерами оказались 23-летний уроженец Черновицкой области, проживающий в Италии и 20-летняя киевлянка.
 
Оперативные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого в феврале по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.
 
Правонарушители пытались с целью сексуальной эксплуатации вывезти в Итальянской Республики двух 19-летних гражданок Украины.
 
Во время документирования преступной деятельности было установлено, что в марте мужчина и женщина подыскали на территории Харькова двух девушек. После чего, используя их уязвимое состояние через тяжелые личные обстоятельства, достигли договоренности об их перемещения через государственную границу Украины в Итальянской Республики для оказания сексуальных услуг.
 
16 марта злоумышленники встретились с девушками в кафе и договорились о месте и времени выезда. На следующий день полицейские задержали мужчину и женщину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на автостоянке заведения быстрого питания по улице Пушкинской в ​​Харькове.
 
Следсователем изменена квалификация уголовного производства по ч. 2 ст. 303 на ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой. В настоящее время правонарушителям сообщено о подозрении в совершении преступления. Женщине избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, мужу - содержание под стражей сроком на 60 суток.
 
Ранее на Салтовке был задержан папик, вербовавший девушек для секс-работы в Испании, громким задержанием в аэропорту закончилась картера сутенерши, отправлявшей девушек в Кипр, две задерджанные харьковчанки везли девушек в Камбоджу, торговлей людьми занималась также интернациональная парочка преступников. Пять девушек чуть не отправили для проституции в РФ, а гражданин Польши пытался вывезти четырех украинок для занятия проституцией в Европе.  
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  проституция, сексуальное рабство, харьков
 
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