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20.03.2019  10:27   

Возле жилого дома на Валентиновской улице нашли мину

В течение суток работники полиции изъяли два корпуса гранат и запалы к ним в Люботинском районе и мину времен Второй мировой войны в Московском районе Харькова.


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19 марта в 09:55 в Московский отдела полиции поступило сообщение из службы «102» о том, что на улице Валентинивський на расстоянии около 200 метров от жилого дома граждане обнаружили мину в ржавый состоянии. По адресу выезжала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Была организована охрана места происшествия к вывозу мины в безопасное место. Эвакуация населения и отвод транспорта не проводились.

В 16:12 на путях отстоя, что не используются, на территории моторвагонного депо в городе Люботин слесарь обнаружил два корпуса гранат «РГД» и отдельно от них два запали. По адресу выезжала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование.

 Информации о событиях внесены в Журналов единого учета районных отделов полиции. Все обстоятельства сейчас устанавливают работники полиции.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  мина, граната, полиция, харьков, взрывотехники
 
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