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20.03.2019  10:29   

Ночью на Салтовке сгорел автомобиль

20 марта в 2:18 во дворе жилой 9-этажки по Салтовскому шоссе, 73а, случился пожар в автомобиле «Hyundai i10».


// ГСЧС

Тушить возгорание выезжали два отделения 5-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС.

Когда пожарные приьбыли на место, огонь охватил почти весь легковой автомобиль «Hyundai». От него пламя перекинулось на соседний «Ford Fiesta», в котором повредил левую боковую часть. Общая площадь пожара составила около 5,5 кв.м.

С помощью воздушно-механической пены огонь локализовали в 2:29 и окончательно ликвидировали в 03:00.

Пострадавших нет. Соседний автомобиль Ford удалось спасти от полного уничтожения.

Причина возникновения пожара выясняется.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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