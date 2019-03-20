20.03.2019 10:29

Ночью на Салтовке сгорел автомобиль

20 марта в 2:18 во дворе жилой 9-этажки по Салтовскому шоссе, 73а, случился пожар в автомобиле «Hyundai i10».



// ГСЧС

Тушить возгорание выезжали два отделения 5-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС.

Когда пожарные приьбыли на место, огонь охватил почти весь легковой автомобиль «Hyundai». От него пламя перекинулось на соседний «Ford Fiesta», в котором повредил левую боковую часть. Общая площадь пожара составила около 5,5 кв.м.



С помощью воздушно-механической пены огонь локализовали в 2:29 и окончательно ликвидировали в 03:00.

Пострадавших нет. Соседний автомобиль Ford удалось спасти от полного уничтожения.



Причина возникновения пожара выясняется.