20.03.2019 11:28

Подросток прогулял уроки и решил не возвращаться домой

Парня нашли полицейские и вернули родителям.



// Нацполиция

19 марта в полицию Холодногорского района обратилась женщина и сообщила, что ее 14-летний сын ушел 18 марта из школы около 11:15 и домой не вернулся.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение парня. Как оказалось, несовершеннолетний прогулял уроки и о данном событии боялся сообщить матери. Он гулял по улицам в центре города, а ночевал в подвале заброшенного дома. Никаких противоправных действий в отношении подростка совершено не было.

Работники ювенальной превенции Холодногорского отдела полиции провели профилактическую беседу с несовершеннолетним по недопущению подобных случаев в будущем.



В отношении родителей полицейские составлен административный протокол по ч.1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.