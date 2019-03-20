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20.03.2019  11:28   

Подросток прогулял уроки и решил не возвращаться домой

Парня нашли полицейские и вернули родителям.


// Нацполиция

19 марта в полицию Холодногорского района обратилась женщина и сообщила, что ее 14-летний сын ушел 18 марта из школы около 11:15 и домой не вернулся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение парня. Как оказалось, несовершеннолетний прогулял уроки и о данном событии боялся сообщить матери. Он гулял по улицам в центре города, а ночевал в подвале заброшенного дома. Никаких противоправных действий в отношении подростка совершено не было.

Работники ювенальной превенции Холодногорского отдела полиции провели профилактическую беседу с несовершеннолетним по недопущению подобных случаев в будущем.

В отношении родителей полицейские составлен административный протокол по ч.1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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