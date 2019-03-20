20.03.2019 11:46

За сутки хозяева сожгли два сарая и выжгли семь гектаров земли

За прошедшие сутки подразделения Службы спасения 30 раз привлекались к ликвидации пожаров, связанных с горением сухой травы, прошлогодних листьев, камыша и мусора. Их общая площадь составила около 7 га.



// ГСЧС

В большинстве случаев пожары произошли в частных домохозяйствах и на прилегающих территориях во время выжигания сухостоя.



В двух случаях огонь от горящей сухой травы перекинулся на надворные постройки. В результате пострадали 2 хозяйственные постройки.



Спасатели призывает харьковчан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях. Ведь чаще всего, пожары в природных экосистемах возникают в результате человеческой халатности и невнимательности. Масштабные возгорания могут иметь негативные последствия как для окружающей среды, так и для людей: вызвать пожара жилых зданий, уничтожить линии электропередач, газо- и нефтепроводов, лесных насаждений.



Будьте бдительны и в случае возникновения пожара немедленно звоните по телефону Службы спасения «101».