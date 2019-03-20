20.03.2019 12:32

Сутенеру, вербовавшему девушек в Италию, суд назначил залог

По требованию прокуратуры Киевский районный суд Харькова избрал для мужчины, подозреваемом в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации (ч.2 ст. 149 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 385 тыс. грн.



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По данным следствия, 23-летний уроженец Черновицкой области и 20-летняя киевлянка вербовали девушек для занятия проституцией на территории Итальянской Республики или Княжества Монако.



Сообщников задержали 17 марта возле одного из кафе в центре города во время встречи с двумя харьковчанками, которых должны были переправить на «работу» в Милан.

Женщина, которая также подозревается в причастности к незаконному бизнесу, по решению суда будет находиться под круглосуточным домашним арестом.



Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит до 12 лет лишения свободы.