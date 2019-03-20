Сошел снег – возле домов и в лесах стали находить снаряды (ФОТО)

В Волчанском районе пиротехники ГСЧС обезвредили 10 боеприпасов.
19 марта пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС отработала 3 заявки об обнаружении боеприпасов времен Второй мировой войны в Волчанском районе.
Все находки были обнаружены вокруг Волчанска. Первая – на расстоянии 1000 м от жилых домов. Там лежало 2 снаряда диаметром 88 мм и 1 минометная мина диаметром 82 мм. Еще 6 таких же мин обнаружили 1500 м от жилья в лесу. А 1 снаряд диаметром 76 мм - на пустыре возле ул. Пролетарской.
Все взрывоопасные предметы ликвидированы в подрывных площадках.
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