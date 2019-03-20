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20.03.2019  13:46   

Предсмертные крики на Южной Салтовке: пьяный мужчина после скандала задушил любовницу

Призывы жертвы о помощи услышала соседка.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, преступление произошло 19 марта в доме по проспекту Юбилейном в Московском районе города.
 
В 22:18 в полицию позвонила 26-летняя соседка погибшей, которая услышала из квартиры ее крики о помощи.
 
По приезде на место происшествия сотрудники полиции обнаружили тело женщины с телесными повреждениями в виде синяков в области шеи.       
 
Полицейские устанвили, что к совершению преступления причастен 55-летний безработный сожитель погибшей.
 
В ту ночь мужчина и женщина употребляли спиртное, в ходе чего между ними возник конфликт.
 
В ходе ссоры правонарушитель задушил 46-летнюю сожительницу.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, задушил, харьков
 
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