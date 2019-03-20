20.03.2019 13:46

Предсмертные крики на Южной Салтовке: пьяный мужчина после скандала задушил любовницу

Призывы жертвы о помощи услышала соседка.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, преступление произошло 19 марта в доме по проспекту Юбилейном в Московском районе города.

В 22:18 в полицию позвонила 26-летняя соседка погибшей, которая услышала из квартиры ее крики о помощи.

По приезде на место происшествия сотрудники полиции обнаружили тело женщины с телесными повреждениями в виде синяков в области шеи.

Полицейские устанвили, что к совершению преступления причастен 55-летний безработный сожитель погибшей.

В ту ночь мужчина и женщина употребляли спиртное, в ходе чего между ними возник конфликт.

В ходе ссоры правонарушитель задушил 46-летнюю сожительницу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.