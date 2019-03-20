В Кулиничах сожгли Volkswagen Passat (ФОТО)

Причина пожара устанавливается правоохранителями.
О пожаре напротив дома № 10 по улице Животноводов в Харькове спасателям сообщили 19 марта в 17:42. Горел автомобиль «Volkswagen Passat».
Пожар ликвидировали спасатели 8-й части ГСЧС. К их прибытию иномарка была полностью охвачена огнем. Площадь пожара составила около 7 кв. м. Пожарные потушили пламя в 18:33.
Причина пожара устанавливается правоохранителями.
Все, что связано с общением, способно принести наибольшую отдачу, будь то финансовая выгода или просто удовольствие от хорошо проведенного времени.
Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. К вечеру ожидается мелкий дождь.
Как обычно, День весеннего равноденствия супербогат на праздники международного масштаба.
влажн.:
давл.:
ветер: