В Кулиничах сожгли Volkswagen Passat (ФОТО)

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Гороскоп по знакам Зодиака на 20 марта Все, что связано с общением, способно принести наибольшую отдачу, будь то финансовая выгода или просто удовольствие от хорошо проведенного времени.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 20 марта Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. К вечеру ожидается мелкий дождь.