Главная Новости Криминал и происшествия В Кулиничах сожгли Volkswagen Passat (ФОТО)
20.03.2019  14:01   

В Кулиничах сожгли Volkswagen Passat (ФОТО)

Причина пожара устанавливается правоохранителями.


// ГСЧС

О пожаре напротив дома № 10 по улице Животноводов в Харькове спасателям сообщили 19 марта в 17:42. Горел автомобиль «Volkswagen Passat».

Пожар ликвидировали спасатели 8-й части ГСЧС. К их прибытию иномарка была полностью охвачена огнем. Площадь пожара составила около 7 кв. м. Пожарные потушили пламя в 18:33.

Причина пожара устанавливается правоохранителями.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.03 Криминал и происшествия За сутки хозяева сожгли два сарая и выжгли семь гектаров земли 20.03 Криминал и происшествия Ночью на Салтовке сгорел автомобиль 19.03 Криминал и происшествия В Харькове массово горят припаркованные у многоэтажек автомобили: три пожара за ночь (ВИДЕО, ФОТО)
 
 

Видео

Пять лет подряд в Голландии проводят Фестиваль тюльпанов. Завтра открытие. ВИДЕО. ФОТО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 