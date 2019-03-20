20.03.2019 14:41

Мошенник попался на взятке при покупке земли

Землеустроитель решил заработать на покупателе.



Фото Дмитрия Колонея

Прокуратура сообщает о том, что направила в Сахновщинский районный суд обвинительный акт в отношении землеустроителя одного из сельских советов района по ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 УК Украины (мошенничество, подстрекательство к оконченного покушения на предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Как рассказал заместитель руководителя Первомайской местной прокуратуры Константин Щербак, в конце октября прошлого года, 2018 года, к подозреваемому обратился местный житель. Мужчина хотел получить в собственность 2 га сельхозземель.

По данным следствия, землеустроитель понимал, что заявитель имеет законное право на выделение земли, однако решил обогатиться за его счет. Он убедил мужчину, что вопрос можно решить только за денежное вознаграждение. Средства якобы предназначались для председателя сельсовета. Каждый гектар чиновник «оценил» в 2 тыс. грн.

Землеустроитель заранее подготовил документы для принятия сельсоветом положительного решения о выделении участков. Уже имеющее такое решение на руках, он встретился с крестьянином и получил от него 4 тыс. грн. Только после этого чиновник передал заявителю необходимый документ, продолжая делать вид, что деньги за решение вопроса он передаст председателю сельсовета.

Если вина землеустроителя будет доказана в суде, ему грозит до 5 лет лишения свободы.