20.03.2019 14:50

Следователи ГБР подозревают харьковских силовиков в сокрытии материалов по резонансному ДТП

Следователи расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Харькове с участием сотрудницы главка полиции.



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С 18 марта 2019 следователи теруправления ГБР расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 65-летний пешеход. ДТП произошло с участием начальника одного из отделов Главного управления Национальной полиции Харьковской области.

Авария с участием полицейской в Харькове произошла еще 8 марта 2019. По предварительным данным, находясь за рулем автомобиля «Toyota Avalon», сотрудница полиции совершил наезд на пешехода, который двигался по пешеходному переходу, в результате чего последний получил телесные повреждения. От полученных травм пешеход скончался 14 марта 2019 в больнице.

С 8 по 18 марта 2019 досудебное расследование по этому производстве осуществлялось следственными ГУНП в Харьковской области.

«Для проведения досудебного расследования материалы уголовного производства теруправления Государственного бюро расследований получило только 18 марта. Следователи ГБР изучают записи с камер видеонаблюдений и готовят ходатайство о проведении ряда экспертиз. Расследование проводится по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения или смерть потерпевшего (ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины) », - сообщил директор теруправления ГБР в г.. Полтаве Владимир Тимошко.

Вопрос сообщение о подозрении, а также внесение ходатайства об отстранении от занимаемой должности участника ДТП, будет решено следователями ГБР после проведения первоочередных следственных действий.

Отдельно заметим, о факте ДТП с участием сотрудницы полиции, должностные лица ГУ Нацполиции в Харьковской области полицейские должны были сообщить в ГБР, согласно пункту 3 ст.8 Закона Украины «О Государственном бюро расследований», который обязывает работников полиции безотлагательно сообщить об этом событии директора территориального управления Государственного бюро расследований.

Директор ГБР Роман Труба перед председателем Национальной полиции иницийовав вопрос о проведении служебного расследования действий сотрудников полиции.

Следователи ГБР внесли в ЕРДР производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 396 Уголовного кодекса Украины (сокрытие преступления), совершенного юристами полиции.

Государственное бюро расследований будет принципиально реагировать на любые попытки сокрытия правонарушений или несвоевременного сообщения о возможных правонарушениях с участием сотрудников правоохранительных органов.