Главная Новости Криминал и происшествия В туберкулезную колонию передали странные конфеты (ФОТО)
20.03.2019  15:31   

В туберкулезную колонию передали странные конфеты (ФОТО)

В Покровской исправительной колонии (№17) предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.


// Facebook/khadptspress

19 марта в посылках, поступивших осужденному И. и осужденному К. от граждан Ч. и С., было обнаружено и изъято 6 полиэтиленовых свертков с порошком белого цвета неизвестного происхождения, похожим на наркотическое вещество, общим весом около 3 г.

Неизвестное вещество пытались выдать за начинку конфет.

По факту изъятий составлены соответствующие материалы и проводится проверка.

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения криминального наказания
 Тэги:  наркотики, сизо, харьков
 
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