В туберкулезную колонию передали странные конфеты (ФОТО)

В Покровской исправительной колонии (№17) предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.
19 марта в посылках, поступивших осужденному И. и осужденному К. от граждан Ч. и С., было обнаружено и изъято 6 полиэтиленовых свертков с порошком белого цвета неизвестного происхождения, похожим на наркотическое вещество, общим весом около 3 г.
Неизвестное вещество пытались выдать за начинку конфет.
По факту изъятий составлены соответствующие материалы и проводится проверка.
Все, что связано с общением, способно принести наибольшую отдачу, будь то финансовая выгода или просто удовольствие от хорошо проведенного времени.
Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. К вечеру ожидается мелкий дождь.
Как обычно, День весеннего равноденствия супербогат на праздники международного масштаба.
влажн.:
давл.:
ветер: