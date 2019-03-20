20.03.2019 15:31

В туберкулезную колонию передали странные конфеты (ФОТО)

В Покровской исправительной колонии (№17) предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.



// Facebook/khadptspress

19 марта в посылках, поступивших осужденному И. и осужденному К. от граждан Ч. и С., было обнаружено и изъято 6 полиэтиленовых свертков с порошком белого цвета неизвестного происхождения, похожим на наркотическое вещество, общим весом около 3 г.

Неизвестное вещество пытались выдать за начинку конфет.



По факту изъятий составлены соответствующие материалы и проводится проверка.