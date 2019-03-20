20.03.2019 16:19

Убийство военнослужащего: старший из подозреваемых и возможная заказчица отрицают свою вину

В частности, Денис Собченко заявил, его подставили, погибшего не знал и не понимает, почему его задержали.



//www.objectiv.tv

Как сообщает Город Х, в Чугуевском районном суде 19 марта избрали меру пресечения 18-летнему Денису Собченко – самому старшему из подозреваемых в убийстве 26-летнего военнослужащего Виталия Черняка. Парня отправили на два месяца в СИЗО без права внесения залога.

Примечательно, что он отрицает свою вину. Говорит, что погибшего не знал, и не понимает, почему его задержали.

«С ребятами, которые проходят по делу, знаком, а девушку знаю где-то с неделю. Познакомились случайно в городе, гуляли вместе. При этом никаких денег она мне не предлагала, ничего не было», - заявил Денис Собченко.

Парень уверен: его подставили.

МГ Объектив из зала суда сообщает , что подозреваемая в “наводке” мать двоих детей харьковчанка Екатерина Борисенко (рассказала ребятам из Чугуева, что 26-летний мужчина якобы ее изнасиловал и сообщив, что у военного есть банковская карта, на которой много денег, предложила ребятам за вознаграждение убить мужчину) отрицает свою вину. Женщина не признает свою вину. Суду она сообщает, что подробности может сообщить без присутствия прессы, поскольку боится. На данный момент решается вопрос о мере пресечения - обвинение просит у суда содержание под стражей. а подозреваемая просит оставить ее под домашним арестом, так как является матерью двух несовершеннолетних детей. При этом Борисенко обещает сотрудничать со следствием. Наказание, которое грозит женщине – пожизненное лишение свободы. Напомним, что тело военного было найдено местными жителями 16 марта в Чугуевском районе.

Напомним, в субботу, 16 марта, случайные прохожие в лесополосе неподалеку от воинской части села Клугино-Башкировка нашли труп мужчины . Как выяснилось, тело принадлежало 26-летнему луганчанину Виталию Черняку, который проходил службу по контракту в 92 ОМБР (дислоцируется в с. Башкировка, Чугуевского района).

Правоохранители оперативно задержали всех подозреваемых в убийстве – ими оказались трое подростков (15, 16 и 18 лет) и 22-летняя девушка из Харькова. Мужчину убили несколькими ударами ножом по голове и туловищу. Когда военный потерял сознание – его раздели, одежду и документы сожгли. Все происходящее молодые люди сняли на видео.