За ночь на Харьковщине сгорели три автомобиля

Пожары произошли в Московском районе Харькова и поселке Глубокое Харьковской области.
Сообщение о возгорании двух автомобилей возле дома по улице Салтовское Шоссе, поступило в полицию 20 марта около 2:30.
Предварительно установлено, что первым загорелся автомобиль «Hyundai», который полностью уничтожен. Огонь перекинулся на автомобиль «Ford Fiesta», который получил повреждение правой боковой части кузова и салона.
Информация о происшествии зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Сообщение о возгорании автомобиля «BMW» по улице Студенческая в поселке Глубокое Харьковской области поступило в полицию 20 марта около 3:00.
Огнем поврежден капот и подкапотное пространство автомобиля.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время причины пожаров устанавливаются.
Напомним, за ночь на 19 марта в Харькове произошло три пожара, в которых пострадали семь автомобилей. В под вечер среды в Кулиничах сгорел Volkswagen Passat.
Все, что связано с общением, способно принести наибольшую отдачу, будь то финансовая выгода или просто удовольствие от хорошо проведенного времени.
С утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Утром и днем без существенных осадков, лишь в первой половине ночи по городу и местами по области небольшой дождь.
Как обычно, День весеннего равноденствия супербогат на праздники международного масштаба.
влажн.:
давл.:
ветер: