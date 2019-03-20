20.03.2019 16:01

За ночь на Харьковщине сгорели три автомобиля

Пожары произошли в Московском районе Харькова и поселке Глубокое Харьковской области.



// Нацполиция

Сообщение о возгорании двух автомобилей возле дома по улице Салтовское Шоссе, поступило в полицию 20 марта около 2:30.

Предварительно установлено, что первым загорелся автомобиль «Hyundai», который полностью уничтожен. Огонь перекинулся на автомобиль «Ford Fiesta», который получил повреждение правой боковой части кузова и салона.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.





Сообщение о возгорании автомобиля «BMW» по улице Студенческая в поселке Глубокое Харьковской области поступило в полицию 20 марта около 3:00.

Огнем поврежден капот и подкапотное пространство автомобиля.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.





В настоящее время причины пожаров устанавливаются.

Напомним, за ночь на 19 марта в Харькове произошло три пожара, в которых пострадали семь автомобилей. В под вечер среды в Кулиничах сгорел Volkswagen Passat.