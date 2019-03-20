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20.03.2019  17:32   

В областном терцентре горела хозпостройка (ФОТО)

Спасатели потушили пожар на территории территориального центра предоставления социальных услуг Валковского района.


// ГСЧС

20 марта в 7:57 спасателям сообщили о пожаре на территории Территориального центра социального обслуживания (предоставление социальных услуг) в городе Валки, на улице Харьковской, 34. Возгорание возникло в хозяйственной постройке.

К месту вызова немедленно прибыл дежурный караул 59-й Государственной пожарно-спасательной службы. На тот момент огонь успел охватить крышу хозяйственного помещения на площади 10 кв.м. Существовала угроза распространения огня на другие объекты.

Спасатели действовали оперативно и профессионально. Уже в 08:03 они локализовали распространение огня и в 08:46 полностью потушили его. Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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