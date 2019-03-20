В областном терцентре горела хозпостройка (ФОТО)

Спасатели потушили пожар на территории территориального центра предоставления социальных услуг Валковского района.
20 марта в 7:57 спасателям сообщили о пожаре на территории Территориального центра социального обслуживания (предоставление социальных услуг) в городе Валки, на улице Харьковской, 34. Возгорание возникло в хозяйственной постройке.
К месту вызова немедленно прибыл дежурный караул 59-й Государственной пожарно-спасательной службы. На тот момент огонь успел охватить крышу хозяйственного помещения на площади 10 кв.м. Существовала угроза распространения огня на другие объекты.
Спасатели действовали оперативно и профессионально. Уже в 08:03 они локализовали распространение огня и в 08:46 полностью потушили его. Пострадавших нет.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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С утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Утром и днем без существенных осадков, лишь в первой половине ночи по городу и местами по области небольшой дождь.
Как обычно, День весеннего равноденствия супербогат на праздники международного масштаба.
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