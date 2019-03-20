20.03.2019 17:32

В областном терцентре горела хозпостройка (ФОТО)

Спасатели потушили пожар на территории территориального центра предоставления социальных услуг Валковского района.



// ГСЧС

20 марта в 7:57 спасателям сообщили о пожаре на территории Территориального центра социального обслуживания (предоставление социальных услуг) в городе Валки, на улице Харьковской, 34. Возгорание возникло в хозяйственной постройке.



К месту вызова немедленно прибыл дежурный караул 59-й Государственной пожарно-спасательной службы. На тот момент огонь успел охватить крышу хозяйственного помещения на площади 10 кв.м. Существовала угроза распространения огня на другие объекты.



Спасатели действовали оперативно и профессионально. Уже в 08:03 они локализовали распространение огня и в 08:46 полностью потушили его. Пострадавших нет.



Причина возникновения пожара устанавливается.