Главная Новости Криминал и происшествия Предприятию-должнику грозит выплата почти 200 тысяч гривен
20.03.2019  17:41   

Предприятию-должнику грозит выплата почти 200 тысяч гривен

Прокуратура через суд требует взыскать с предприятия 170 тыс. грн. за аренду коммунальной котельной.


ecoaction.org.ua
Как сообщает Прокуратура, Чугуевская местная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд области с иском о взыскании с одного из предприятий долга за аренду коммунального имущества.
 
Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Евгений Довжич, указанное предприятие с начала прошлого года арендовало котельную площадью более 450 кв.м на территории одного из поселков района. Арендатор использовал помещения для отопления жилых зданий.
 
Предприятие систематически нарушало условия договора, допуская задолженность за пользование котельной, а в последние 5 месяцев вообще не платило за аренду. Как следствие, арендатор задолжал в местный бюджет почти 170 тыс. грн.
 
С целью взыскания задолженности по средств прокуратура обратилась с соответствующим иском в суд.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, долг, харьков
 
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