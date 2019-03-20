Предприятию-должнику грозит выплата почти 200 тысяч гривен

Прокуратура через суд требует взыскать с предприятия 170 тыс. грн. за аренду коммунальной котельной.
Все, что связано с общением, способно принести наибольшую отдачу, будь то финансовая выгода или просто удовольствие от хорошо проведенного времени.
С утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Утром и днем без существенных осадков, лишь в первой половине ночи по городу и местами по области небольшой дождь.
Как обычно, День весеннего равноденствия супербогат на праздники международного масштаба.
влажн.:
давл.:
ветер: