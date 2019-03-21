На Харьковщине проводится операция «Мигрант» - продолжаются задержания нелегалов

Общегосударственные профилактические мероприятия по надзору и контролю за соблюдением законодательства в миграционной сфере продлятся до 31 мая текущего года.
Факт нелегального пребывания иностранца на территории Краснокутского района зафиксировали местные участковые офицеры полиции.
Правонарушителем оказался 46-летний гражданами Республики Узбекистан. Мужчина жил в селе Пархомовка без соответствующих документов.
Относительно иностранца составлен административный протокол по ч. 1 ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 510 до 850 грн.
Сегодняшний день лучше потратить на любовь, а не на войну. Решения будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства.
С утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Утром и днем без существенных осадков, лишь в первой половине ночи по городу и местами по области небольшой дождь.
Сегодня профессиональные праздники отмечают поэты, артисты театров кукол и ликвидаторы расовой дискриминации.
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давл.:
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