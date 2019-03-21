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21.03.2019  09:31   

На Харьковщине проводится операция «Мигрант» - продолжаются задержания нелегалов

Общегосударственные профилактические мероприятия по надзору и контролю за соблюдением законодательства в миграционной сфере продлятся до 31 мая текущего года.


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Факт нелегального пребывания иностранца на территории Краснокутского района зафиксировали местные участковые офицеры полиции.

Правонарушителем оказался 46-летний гражданами Республики Узбекистан. Мужчина жил в селе Пархомовка без соответствующих документов.

Относительно иностранца составлен административный протокол по ч. 1 ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 510 до 850 грн.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  нелегал, мигрант, харьков, задержание, полиция
 
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