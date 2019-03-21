21.03.2019 10:15

На Павловом Поле BMW врезался в электроопору (ФОТО)

Лоди в столкновении не пострадали.



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Авария произошла 21 марта около 6:30 на ул. Отакара Яроша, 18.



Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, водитель автомобиля BMW не справился с управлением и совершил наезд на электроопору.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя BMW патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.