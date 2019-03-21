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21.03.2019  10:15   

На Павловом Поле BMW врезался в электроопору (ФОТО)

Лоди в столкновении не пострадали.


// Telegram

Авария произошла 21 марта около 6:30 на ул. Отакара Яроша, 18.

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, водитель автомобиля BMW не справился с управлением и совершил наезд на электроопору.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя BMW патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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