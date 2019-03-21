На Павловом Поле BMW врезался в электроопору (ФОТО)

Лоди в столкновении не пострадали.
Авария произошла 21 марта около 6:30 на ул. Отакара Яроша, 18.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, водитель автомобиля BMW не справился с управлением и совершил наезд на электроопору.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя BMW патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.
Сегодняшний день лучше потратить на любовь, а не на войну. Решения будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства.
С утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Утром и днем без существенных осадков, лишь в первой половине ночи по городу и местами по области небольшой дождь.
Сегодня профессиональные праздники отмечают поэты, артисты театров кукол и ликвидаторы расовой дискриминации.
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