Лобовое столкновение возле Французского бульвара: трое пострадавших

Авария произошла 20 марта около 17:10 на ул.Академика Павлова, 44.
Участниками происшествия стали автомобили Volkswagen и Opel, сообщили в Патрульной полиции.
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя и двух пассажиров автомобиля Volkswagen.
Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.
Сегодняшний день лучше потратить на любовь, а не на войну. Решения будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства.
С утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Утром и днем без существенных осадков, лишь в первой половине ночи по городу и местами по области небольшой дождь.
Сегодня профессиональные праздники отмечают поэты, артисты театров кукол и ликвидаторы расовой дискриминации.
влажн.:
давл.:
ветер: