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21.03.2019  10:31   

Лобовое столкновение возле Французского бульвара: трое пострадавших

Авария произошла 20 марта около 17:10 на ул.Академика Павлова, 44.


// Патрульная полиция

Участниками происшествия стали автомобили Volkswagen и Opel, сообщили в Патрульной полиции.

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя и двух пассажиров автомобиля Volkswagen.

Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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