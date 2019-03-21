21.03.2019 10:49

В метро на рельсы упал мужчина

ЧП произошло вечером 20 марта. Сбоя в графике поездов не было.



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Около 19:00 на станции «Южный вокзал» пассажир по собственной неосторожности упал на путь, сообщил пресс-секретарь КП «Харьковский метрополитен» Алексей Битнер.



С контактного рельса было снято напряжение, сотрудники метрополитена вывели мужчину на платворму. Для него вызвали бригаду скорой помощи.



Сбоя графика движения поездов не было.



По словам очевидцев, мужчина был нетрезв.