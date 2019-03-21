В метро на рельсы упал мужчина

ЧП произошло вечером 20 марта. Сбоя в графике поездов не было.
Около 19:00 на станции «Южный вокзал» пассажир по собственной неосторожности упал на путь, сообщил пресс-секретарь КП «Харьковский метрополитен» Алексей Битнер.
С контактного рельса было снято напряжение, сотрудники метрополитена вывели мужчину на платворму. Для него вызвали бригаду скорой помощи.
Сбоя графика движения поездов не было.
По словам очевидцев, мужчина был нетрезв.
Сегодняшний день лучше потратить на любовь, а не на войну. Решения будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства.
С утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Утром и днем без существенных осадков, лишь в первой половине ночи по городу и местами по области небольшой дождь.
Сегодня профессиональные праздники отмечают поэты, артисты театров кукол и ликвидаторы расовой дискриминации.
влажн.:
давл.:
ветер: