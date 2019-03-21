21.03.2019 11:23

За 100 долларов – год тюрьмы: госисполнитель попалась на взятке

До десяти лет лишения свободы грозит должностного лицу Главного управления юстиции, уличенной в получение взятки.



// Нацполиция

Государственный исполнитель одной из харьковских отделов госисполнительной службы требовала неправомерную выгоду в сумме 1000 долларов США закрытие исполнительного производства без уплаты штрафа. Злоумышленницу задержали во время получения части взятки в размере 500 долларов США.



Разоблачили злоумышленницу 19 марта сотрудники следственного отдела специальной полиции ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона ОС, совместно с оперативными сотрудниками Управления защиты экономики в Харьковской области. Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.



Злоумышленница задержана в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.



В настоящее время решается вопрос о сообщениях женщине в подозрение в совершении преступления и избрании меры пресечения.