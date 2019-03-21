Харьковчанин слил таможенные базы и получил 8,5 тысяч гривен штрафа

Приговором Фрунзенского районного суда г. Харькова 51-летний харьковчанин признан виновным в несанкционированном распространении информации с ограниченным доступом
Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 2 Александр Фильчаков, суд утвердил соглашение о признании виновности между подсудимым и прокурором и назначил мужчине наказание в виде 8,5 тыс. грн. штрафа. Кроме того, к осужденному применена специальная конфискация: в доход государства изъят компьютер, с которого распространялись запрещенные файлы.
В мае прошлого года осужденный разместил на одном из интернет-сайтов объявление о продаже базы данных таможни ГФС Украины. Несколькими месяцами позже человек прислал файл со специализированной информацией покупателю через Skype. Незаконный бизнес осужденного разоблачили специалисты киберполиции.
Сейчас судебное решение вступило в силу.
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