Главная Новости Криминал и происшествия Смерть на Юбилейном: с любовника сняли обвинения - синяки есть, а убийства нет
21.03.2019  13:49   

Смерть на Юбилейном: с любовника сняли обвинения - синяки есть, а убийства нет

Судебно-медицинское вскрытие показало, что смерть харьковчанки на Старой Салтовке была не насильственной.


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Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции, в связи с результатами вскрытия, следственным отделом Московского отдела полиции были внесены изменения в квалификации по уголовному производству по ч. 1 ст.  115 Уголовного кодекса Украины по примечания «умышленное убийство» на «естественную смерть» .Мужчина не задержан
 
Откуда синяки, обнаруженные на шее, отдел коммуникации полиции не сообщает, как и причину смерти: "Мы не имеем право разглашать медицинские диагнозы. Первые выводы были сделаны после внешнего осмотра тела. Реальные причины смерти показало вскрытие. У женщины были проблемы со здоровьем".
 
Как уточняет NewsRoom сылаясь на специалистов, причиной кончины стали острое нарушение кровообращения и кардиомиопатия. 
 
Напомним, что ранее к правоохранителям обратилась жительница Харькова 1992 года рождения и рассказала, что слышала как ее соседка взывает о помощи. Прибывшие на место происшествия силовики обнаружили бездыханное тело женщины с синяками на шее. Следователи заподозрили в убийстве сожителя умершей и открыли уголовное производство.
Тэги:  смерть, не убийство, харьков
 
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