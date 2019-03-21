21.03.2019 14:14

Хулиган нашел смерть, напав на пожилую пару

На защиту стариков от четырех пьяных разбойников стал охранник, которому вынесен приговор.



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Чугуевский городской суд Харьковской области вынес приговор мужчине, который нанес смертельные травмы одному из четырех угрожавших ему хулиганов. Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.

По данным следствия, 22 июля 2018 года сотрудник отдела охраны Харьковского ликеро-водочного завода, житель Малиновки, услышал шум возле соседнего дома. Выйдя на улицу, он обнаружил, что четверо нетрезвых буянов угрожают пожилой паре. Мужчина сделал им замечание, после чего хулиганы "переключились" на него.

Подсудимый предупредил молодчиков, что будет защищаться, и взял в руки металлический прут. Однако парней это не остановило, а один из них попытался ударить предполагаемую жертву стеклянной бутылкой по голове.

Тогда охранник стал отбиваться. В результате удара прутом один из хулиганов получил перелом ребра, а также разрывы почки и селезенки. Спустя два дня потерпевший скончался.

В ходе разбирательства мужчина признал свою вину. Версию о том, что конфликт был спровоцирован нетрезвой компанией подтвердили и свидетели.

Отец умершего рассказал, что подсудимый предлагал ему материальную компенсацию, но он отказался. За превышение пределов необходимой обороны сотрудник ХЛВЗ был приговорен к году исправительных работ, но реальное наказание было заменено на аналогичный испытательный срок.

На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.