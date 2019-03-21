21.03.2019 14:05

По Сумской катился автомобиль без водителя (ВИДЕО)

В соцсетях появилось видео, как в районе Аве Плаза на Сумской автомобиль без водителя стал причиной ДТП.



// Facebook

В Патрульной полиции сообщили, что ДТП на ул. Сумской 7/9 произошло 20 марта около 20:40.



Участниками происшествия стали автомобиль "ВАЗ" и автомобиль "Ford Mustang".



В результате ДТП никто не пострадал.



От оформления полицейскими ДТП водители отказались и составили европротокол.