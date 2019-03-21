По Сумской катился автомобиль без водителя (ВИДЕО)

В соцсетях появилось видео, как в районе Аве Плаза на Сумской автомобиль без водителя стал причиной ДТП.
В Патрульной полиции сообщили, что ДТП на ул. Сумской 7/9 произошло 20 марта около 20:40.
Участниками происшествия стали автомобиль "ВАЗ" и автомобиль "Ford Mustang".
В результате ДТП никто не пострадал.
От оформления полицейскими ДТП водители отказались и составили европротокол.
Сегодняшний день лучше потратить на любовь, а не на войну. Решения будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства.
С утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Утром и днем без существенных осадков, лишь в первой половине ночи по городу и местами по области небольшой дождь.
Сегодня профессиональные праздники отмечают поэты, артисты театров кукол и ликвидаторы расовой дискриминации.
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