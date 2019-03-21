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21.03.2019  14:05   

По Сумской катился автомобиль без водителя (ВИДЕО)

В соцсетях появилось видео, как в районе Аве Плаза на Сумской автомобиль без водителя стал причиной ДТП.


// Facebook

В Патрульной полиции сообщили, что ДТП на ул. Сумской 7/9 произошло 20 марта около 20:40.

Участниками происшествия стали автомобиль "ВАЗ" и автомобиль "Ford Mustang".

В результате ДТП никто не пострадал.

От оформления полицейскими ДТП водители отказались и составили европротокол.

Тэги:  дтп, харьков
 
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