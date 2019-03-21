21.03.2019 14:43

Вьетнамка несколько лет нелегально проживала в Украине

Полицейские Харькова проводят мероприятия по выявлению иностранцев, нарушающих правила пребывания в Украине.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудники Киевского отдела полиции обнаружили нарушительницу миграционного законодательства на территории торгового центра «Барабашово».

При проверке документов полицейские установили, что 56-летняя гражданка Вьетнама находится на территории Украины по документам, срок которых истек несколько лет назад.

Об указанный факт проинформирован миграционную службу. Относительно нарушителя составлен протокол по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 170 до 5100 гривен.