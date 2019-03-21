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21.03.2019  15:19   

Мошенница пыталась подкупить главу отделения банка (ФОТО)

В Харькове луганчанку уличили в попытке дать взятку, предлагая участвовать в махинациях с пенсионными карточками.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает Прокуратура, Харьковская местная прокуратура № 2 совместно с УСБУ в области и Киевским отделом ГУНП в области разоблачили жительницу Луганщины в предоставлении неправомерной выгоды руководителю отделения одного из государственных банков (ч. 3 ст. 369 УК Украины).
 
«По данным предварительного следствия, 36-летняя женщина предложила банковской работнице денежное вознаграждение в обмен на незаконную идентификацию пенсионных банковских карт», - рассказал руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков.
 
Согласно предложенной «схемы», начальник банковского отделения должна была проводить идентификацию карточек жителей временно оккупированной территории Луганской области без присутствия самих клиентов. Вместе с тем, согласно требованиям законодательства, такая операция должна осуществляться только в присутствии владельца карты.
 
За незаконные действия жительница Луганщины предоставила женщине неправомерную выгоду на общую сумму 14 200 грн. Ее разоблачили сразу после передачи очередного «транша».
 
Сейчас решается вопрос о задержании женщины в порядке ст. 208 УПК Украины и объявлении подозрения. Продолжаются первоочередные следственные действия.
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошеничество, афера с пенсиями, харьков
 
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