21.03.2019 15:19

Мошенница пыталась подкупить главу отделения банка (ФОТО)

В Харькове луганчанку уличили в попытке дать взятку, предлагая участвовать в махинациях с пенсионными карточками.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает Прокуратура, Харьковская местная прокуратура № 2 совместно с УСБУ в области и Киевским отделом ГУНП в области разоблачили жительницу Луганщины в предоставлении неправомерной выгоды руководителю отделения одного из государственных банков (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

«По данным предварительного следствия, 36-летняя женщина предложила банковской работнице денежное вознаграждение в обмен на незаконную идентификацию пенсионных банковских карт», - рассказал руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков.

Согласно предложенной «схемы», начальник банковского отделения должна была проводить идентификацию карточек жителей временно оккупированной территории Луганской области без присутствия самих клиентов. Вместе с тем, согласно требованиям законодательства, такая операция должна осуществляться только в присутствии владельца карты.

За незаконные действия жительница Луганщины предоставила женщине неправомерную выгоду на общую сумму 14 200 грн. Ее разоблачили сразу после передачи очередного «транша».

Сейчас решается вопрос о задержании женщины в порядке ст. 208 УПК Украины и объявлении подозрения. Продолжаются первоочередные следственные действия.