Телефонный мошенник снял все деньги с кредитки пенсионера

В полицию Балаклейского района обратился 81-летний житель Андреевки, с карты которого злоумышленники сняли денежные сбережения.
20 марта пенсионеру позвонил мужчина, который представился работником банка и сказал, что сейчас происходит переоформление карточек. Для того, чтобы клиент смог сделать все не выходя из дома, ему нужно было назвать цифры изображенные на банковской карточке, а также свои личные данные.
Не подозревая, что попадает в мошенническую ловушку, пенсионер предоставил звонившему всю необходимую информацию.
Как только пострадавший положил трубку, ему поступило сообщение о том, что с его счета снято 3500 гривен.
По факту правоохранители открыли уголовное производство по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Полицейские напоминают: не сообщайте незнакомым вам людям никакой информации о своих счетах и сохранности. Помните, что настоящие сотрудники банковского учреждения могут только пригласить вас лично явиться в банк, а не уточнять информацию по телефону.
Сегодняшний день лучше потратить на любовь, а не на войну. Решения будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства.
Последний рабочий день недели будет пасмурным и дождливым. Утром туман, днем порывы ветра 15-20 м/с.
Сегодня профессиональные праздники отмечают поэты, артисты театров кукол и ликвидаторы расовой дискриминации.
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