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21.03.2019  16:02   

Телефонный мошенник снял все деньги с кредитки пенсионера

В полицию Балаклейского района обратился 81-летний житель Андреевки, с карты которого злоумышленники сняли денежные сбережения.


// Facebook

20 марта пенсионеру позвонил мужчина, который представился работником банка и сказал, что сейчас происходит переоформление карточек. Для того, чтобы клиент смог сделать все не выходя из дома, ему нужно было назвать цифры изображенные на банковской карточке, а также свои личные данные.

Не подозревая, что попадает в мошенническую ловушку, пенсионер предоставил звонившему всю необходимую информацию.

Как только пострадавший положил трубку, ему поступило сообщение о том, что с его счета снято 3500 гривен.

По факту правоохранители открыли уголовное производство по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские напоминают: не сообщайте незнакомым вам людям никакой информации о своих счетах и ​​сохранности. Помните, что настоящие сотрудники банковского учреждения могут только пригласить вас лично явиться в банк, а не уточнять информацию по телефону.

Источник:   Полиция Балаклейщины
 Тэги:  мошенничество, полиция, харьков
 
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