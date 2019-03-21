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21.03.2019  16:19   

Темное дело об убийстве контрактника: оператор съемок мог стать еще одним трупом

Суд оставил под стражей всех подозреваемых.


interfax.com.ua
Как сообщает Город Х, Чугуевский райсуд 20 марта избрал меру пресечения для двух несовершеннолетних парней и девушки, которых подозревают в зверском убийстве военнослужащего. Еще одного подозреваемого, 18-летнего Дениса Собченко отправили в СИЗО 19 марта.
 
Самый младший из парней – 15-летний Данила Ярош – пошел на дело в качестве видеооператора: именно он снимал на телефон все происходящее. Адвокат парня говорит, что Ярош был членом «Национальной дружины» города Чугуева и вместе с другими ребятами боролся с распространением наркотиков. О том, что старшие товарищи задумали убить военнослужащего, он не знал, считал, что парня пытаются проучить за пагубное пристрастие к наркотикам.
 
«Подзащитный пытался остановить Собченко и Коломийца (16-летний Максим Коломоец, - ред.), но те сказали: "Закрой рот и снимай, иначе останешься здесь"», - заявил адвокат Яроша.
 
22-летняя харьковчанка Екатерина Бондаренко, которую подозревают в заказе убийства, тоже твердит, что солдата хотели избить и не думали лишать его жизни.
 
По словам девушки, в воинской части она работала поваром – там и познакомилась с солдатом, который ее потом изнасиловал. За это и решила отомстить, для чего подговорила своих дружков поколотить обидчика. А когда те узнали, что военнослужащий употреблял наркотики – начали действовать по своему усмотрению.
 
«В планах было только побить. А что дальше было - никто ничего не рассказал. За то, что он употребляет наркотические вещества, начал это делать при несовершеннолетних детях и предлагать все это им», - рассказала Бондаренко в суде.
 
Напомним, в субботу, 16 марта, случайные прохожие в лесополосе неподалеку от воинской части села Клугино-Башкировка нашли труп мужчины. Как выяснилось, тело принадлежало 26-летнему луганчанину Виталию Черняку, который проходил службу по контракту в 92 ОМБР (дислоцируется в с. Башкировка, Чугуевского района). 
 
Правоохранители оперативно задержали всех подозреваемых в убийстве – ими оказались трое подростков (15, 16 и 18 лет) и 22-летняя девушка из Харькова. Мужчину убили несколькими ударами ножом по голове и туловищу. Когда военный потерял сознание – его раздели, одежду и документы сожгли. Все происходящее молодые люди сняли на видео. 
 
При этом, что толкнуло на преступление группу молодых людей, пока остается загадкой. Правоохранители озвучили уже три версии возможного развития событий: борьба с наркоманами, месть девушки за изнасилование и жажда наживы (солдат якобы получил на банковскую карту круглую сумму).
Источник:   Город Х
 Тэги:  смерть, убийство военнослужащего, харьков
 
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