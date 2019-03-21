21.03.2019 16:19

Темное дело об убийстве контрактника: оператор съемок мог стать еще одним трупом

Суд оставил под стражей всех подозреваемых.



interfax.com.ua

Как сообщает Город Х, Чугуевский райсуд 20 марта избрал меру пресечения для двух несовершеннолетних парней и девушки, которых подозревают в зверском убийстве военнослужащего. Еще одного подозреваемого, 18-летнего Дениса Собченко отправили в СИЗО 19 марта.

Самый младший из парней – 15-летний Данила Ярош – пошел на дело в качестве видеооператора: именно он снимал на телефон все происходящее. Адвокат парня говорит, что Ярош был членом «Национальной дружины» города Чугуева и вместе с другими ребятами боролся с распространением наркотиков. О том, что старшие товарищи задумали убить военнослужащего, он не знал, считал, что парня пытаются проучить за пагубное пристрастие к наркотикам.

«Подзащитный пытался остановить Собченко и Коломийца (16-летний Максим Коломоец, - ред.), но те сказали: "Закрой рот и снимай, иначе останешься здесь"», - заявил адвокат Яроша.

22-летняя харьковчанка Екатерина Бондаренко, которую подозревают в заказе убийства, тоже твердит, что солдата хотели избить и не думали лишать его жизни.

По словам девушки, в воинской части она работала поваром – там и познакомилась с солдатом, который ее потом изнасиловал. За это и решила отомстить, для чего подговорила своих дружков поколотить обидчика. А когда те узнали, что военнослужащий употреблял наркотики – начали действовать по своему усмотрению.

«В планах было только побить. А что дальше было - никто ничего не рассказал. За то, что он употребляет наркотические вещества, начал это делать при несовершеннолетних детях и предлагать все это им», - рассказала Бондаренко в суде.