Пограничник организовал переправку контрабанды через границу

На Харьковщине СБУ разоблачила на взятке руководителя одного из оперативных подразделений Восточного регионального управления Государственной пограничной службы.
Чиновник организовал противоправный механизм вымогания и получения денег от местных жителей, причастных к незаконной переправки товаров через государственную границу Украины вне пограничного таможенного контроля.
В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали факт получения майором неправомерной выгоды в размере восемьсот долларов США.
После проведения ряда обысков в служебных помещениях оперативного подразделения пограничной службы майору сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно со следователями Государственного бюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона.
Сегодняшний день лучше потратить на любовь, а не на войну. Решения будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства.
Последний рабочий день недели будет пасмурным и дождливым. Утром туман, днем порывы ветра 15-20 м/с.
Сегодня профессиональные праздники отмечают поэты, артисты театров кукол и ликвидаторы расовой дискриминации.
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