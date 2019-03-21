21.03.2019 17:02

Пограничник организовал переправку контрабанды через границу

На Харьковщине СБУ разоблачила на взятке руководителя одного из оперативных подразделений Восточного регионального управления Государственной пограничной службы.



// СБУ

Чиновник организовал противоправный механизм вымогания и получения денег от местных жителей, причастных к незаконной переправки товаров через государственную границу Украины вне пограничного таможенного контроля.



В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали факт получения майором неправомерной выгоды в размере восемьсот долларов США.



После проведения ряда обысков в служебных помещениях оперативного подразделения пограничной службы майору сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.



Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно со следователями Государственного бюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона.