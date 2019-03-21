21.03.2019 17:08

Разложившийся труп россиянина нашли в полукилометре от границы

Правоохранители станавливают обстоятельства смерти мужчины вблизи поселка Тимофеевка Золочевского района.



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20 марта в 17:45 в поле на расстоянии около 500 метров от государственной границы обнаружили тело 62-летнего гражданина Российской Федерации в состоянии гнилостных изменений.



Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство Золочевского отдела полиции.



Эксперты не обнаружили на теле умершего признаков насильственной смерти.



Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».



Тело умершего направлено в морг. Причина смерти устанавливается.