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21.03.2019  17:08   

Разложившийся труп россиянина нашли в полукилометре от границы

Правоохранители станавливают обстоятельства смерти мужчины вблизи поселка Тимофеевка Золочевского района.


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20 марта в 17:45 в поле на расстоянии около 500 метров от государственной границы обнаружили тело 62-летнего гражданина Российской Федерации в состоянии гнилостных изменений.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство Золочевского отдела полиции.

Эксперты не обнаружили на теле умершего признаков насильственной смерти.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».

Тело умершего направлено в морг. Причина смерти устанавливается.

Тэги:  труп, полиция, харьков
 
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