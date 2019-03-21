Главная Новости Криминал и происшествия Убить отца: сын, дважды пытавшийся зарезать родителя, предстанет перед судом
21.03.2019  17:49   

Убить отца: сын, дважды пытавшийся зарезать родителя, предстанет перед судом

Преступнику светит до 8 лет тюрьмы.


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Как сообщает Прокуратура, в Нововодолажский районный суд направлен обвинительный акт в отношении местного жителя за нанесение тяжких телесных повреждений родному отцу (ч. 1 ст. 121 УК Украины).
 
Как рассказал заместитель руководителя Первомайского местной прокуратуры Роман Травкин, 34-летний мужчина злоупотреблял алкоголем и на этой почве часто ссорился с отцом.
 
В 2013 году сын уже пытался доказать свое превосходство силой. Тогда он нанес отцу ножевые ранения. За содеянное человек отбывал реальное наказание, однако на путь исправления так и не стал.
 
После возвращения из мест лишения свободы во время очередного конфликта с отцом он снова схватился за нож, ударив летнего мужчину в живот.
 
Согласно санкции статьи за совершенное мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  убийство, суд, харьков
 
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