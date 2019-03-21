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21.03.2019  17:45   

Сотрудников Качановской колонии учили защищаться от мошенников, в том числе среди «подопечных»

По сведениям из служебных материалов 2 раза за каждые 3 дня происходит успешный взлом персональных данных и мошеннические действия с банковскими счетами.


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21 марта 2019 в государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№ 54)» были проведены занятия с сотрудниками по информированию о чрезвычайных происшествиях с участием персонала ДКВС Украины.

Во время занятия сотрудникам учреждения были доведены до сведения случаи чрезвычайных происшествий с участием персонала ДКВС Украины.

По окончании занятия было отмечено, что за последние 3 года в Украине увеличился объем мошеннических операций, связанных со взломом банковских систем.

Всего за год было зафиксировано около 280 удачных попыток взлома.

Сотрудников ориентировали на эффективные способы защиты от мошенников.

Первый заместитель начальника учреждения Сергей Квашин отметил, что такие занятия способствуют не только повышению правосознания, но и всестороннему защиты персонала.

Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  мошенники, взлом, харьков, качановская колония, охрана, сотрудники
 
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