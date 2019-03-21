21.03.2019 18:54

В районе Южного вокзала пропала девочка - сбежала от опекуна (ФОТО)

Это уже не первый побег девочки-подростка.



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Как сообщает Ювенальная превенция, сегодня 21.03.2019 в 12:25 в Богодуховский ОП ГУНП в Харьковской области поступило сообщение о том, что несовершеннолетняя Анастасия Станиславовна Чеканова 17.12.2003 года рождения.

Тинейджер находится под опекой и совершила побег от своего опекуна в районе Южного железнодорожного вокзала в Харькове.

На момент исчезновения ребенок был одет в балониевую куртку бежевого цвета с капюшоном, джинсы темно синего цвета, черные сапоги.

Рост девочки около 155 см, волосы русые. На вид 15-16 лет. Ребенок может гулять поблизости станции метро Студенческая, Круглого рынка или супермаркета Класс, который расположен на 606 м / р Салтовского жилого массива.

При наличии любой информации о пропавших детей просим информировать Богодуховский ОП ГУ ЧП в Харьковской области по телефонам: 102, (057) 58321, 0993915414 - Дежурная часть.