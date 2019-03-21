21.03.2019 18:54
В районе Южного вокзала пропала девочка - сбежала от опекуна (ФОТО)
Это уже не первый побег девочки-подростка.
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Как сообщает
Ювенальная превенция, сегодня 21.03.2019 в 12:25 в Богодуховский ОП ГУНП в Харьковской области поступило сообщение о том, что несовершеннолетняя Анастасия Станиславовна Чеканова 17.12.2003 года рождения.
Тинейджер находится под опекой и совершила побег от своего опекуна в районе Южного железнодорожного вокзала в Харькове.
На момент исчезновения ребенок был одет в балониевую куртку бежевого цвета с капюшоном, джинсы темно синего цвета, черные сапоги.
Рост девочки около 155 см, волосы русые. На вид 15-16 лет. Ребенок может гулять поблизости станции метро Студенческая, Круглого рынка или супермаркета Класс, который расположен на 606 м / р Салтовского жилого массива.
При наличии любой информации о пропавших детей просим информировать Богодуховский ОП ГУ ЧП в Харьковской области по телефонам: 102, (057) 58321, 0993915414 - Дежурная часть.
Напомним, что Анастасия Чеканова уже была в розыске. Не далее как в октябре 2018 года девочка совершила побег
из больницы.