Главная Новости Криминал и происшествия В районе Южного вокзала пропала девочка - сбежала от опекуна (ФОТО)
21.03.2019  18:54   

В районе Южного вокзала пропала девочка - сбежала от опекуна (ФОТО)

Это уже не первый побег девочки-подростка.


facebook.com
Как сообщает Ювенальная превенция, сегодня 21.03.2019 в 12:25 в Богодуховский ОП ГУНП в Харьковской области поступило сообщение о том, что несовершеннолетняя Анастасия Станиславовна Чеканова 17.12.2003 года рождения.
 
Тинейджер находится под опекой и совершила побег от своего опекуна в районе Южного железнодорожного вокзала в Харькове.
 
На момент исчезновения ребенок был одет в балониевую куртку бежевого цвета с капюшоном, джинсы темно синего цвета, черные сапоги.
 
Рост девочки около 155 см, волосы русые. На вид 15-16 лет. Ребенок может гулять поблизости станции метро Студенческая, Круглого рынка или супермаркета Класс, который расположен на 606 м / р Салтовского жилого массива.
 
При наличии любой информации о пропавших детей просим информировать Богодуховский ОП ГУ ЧП в Харьковской области по телефонам: 102, (057) 58321, 0993915414 - Дежурная часть.
 
Напомним, что Анастасия Чеканова уже была в розыске. Не далее как в октябре 2018 года девочка совершила побег из больницы.   
Тэги:  пропала девочка, убежала, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.02 Криминал и происшествия Сбежала из больницы и пропала девочка-подросток (ФОТО) 05.10 Криминал и происшествия Сбежавшая из больницы и пропавшая 15-летняя девушка найдена (ФОТО) 21.09 Криминал и происшествия В Харькове пропала 12-летняя девочка (ФОТО)
 
 

Видео

В Харьковском зоопарке проснулись медведи. ВИДЕО. ФОТО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 