22.03.2019 08:56

Браконьер «поймал» штраф в 26 000 грн. (ФОТО)

Рыбоохранные инспекторы у браконьера изъяли сети и более 300 килограммов рыбы.



://khr.darg.gov.ua

По данным ведомства, 21 марта на Александровском водохранилище в Харьковской области инспекторы выявили браконьера, который с помощью 11 сетей добыл 103 единицы толстолобика. Общий вес рыбы составил 309 кг.

Ущерб составил 26 тыс. Грн.