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22.03.2019  08:56   

Браконьер «поймал» штраф в 26 000 грн. (ФОТО)

Рыбоохранные инспекторы у браконьера изъяли сети и более 300 килограммов рыбы.


://khr.darg.gov.ua

По данным ведомства, 21 марта на Александровском водохранилище в Харьковской области инспекторы выявили браконьера, который с помощью 11 сетей добыл 103 единицы толстолобика. Общий вес рыбы составил 309 кг.

Ущерб составил 26 тыс. Грн.

Источник:   Харьковский рыбопатруль
 Тэги:  штраф, браконьер, харьков, сети
 
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