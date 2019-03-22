Браконьер «поймал» штраф в 26 000 грн. (ФОТО)

Рыбоохранные инспекторы у браконьера изъяли сети и более 300 килограммов рыбы.
По данным ведомства, 21 марта на Александровском водохранилище в Харьковской области инспекторы выявили браконьера, который с помощью 11 сетей добыл 103 единицы толстолобика. Общий вес рыбы составил 309 кг.
Ущерб составил 26 тыс. Грн.
Звезды обещают усилить дух свободомыслия, что позволит мыслить нестандартно. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться!
Последний рабочий день недели будет пасмурным и дождливым. Утром туман, днем порывы ветра 15-20 м/с.
По украинскому обрядовому календарю сегодня – Сорок мучеников, или Сорок Сороков.
влажн.:
давл.:
ветер: