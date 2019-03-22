На рынке «Барабашово» задержали иностранку с просроченными документами

Жительница Вьетнама просрочила законное пребывание на несколько лет.
По данным полиции, сотрудники Киевского отдела в рамках операции «Мигрант» обнаружили нарушительницу миграционного законодательства на территории торгового центра «Барабашова».
При проверке документов полицейские установили, что 56-летняя гражданка Вьетнама находится на территории Украины по документам, срок которых истек несколько лет назад.
Об указанный факт правоохранители сообщили в миграционную службу. Относительно нарушителя составлен протокол по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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