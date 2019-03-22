22.03.2019 08:35

На рынке «Барабашово» задержали иностранку с просроченными документами

Жительница Вьетнама просрочила законное пребывание на несколько лет.



://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, сотрудники Киевского отдела в рамках операции «Мигрант» обнаружили нарушительницу миграционного законодательства на территории торгового центра «Барабашова».

При проверке документов полицейские установили, что 56-летняя гражданка Вьетнама находится на территории Украины по документам, срок которых истек несколько лет назад.

Об указанный факт правоохранители сообщили в миграционную службу. Относительно нарушителя составлен протокол по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 170 до 5100 гривен