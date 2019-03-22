«Трамвай обходят спереди» - полицией устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Киевском районе Харькова (ВИДЕО)

В результате происшествия 74-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Он доставлен в больницу скорой неотложной помощи.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 марта в 17:24 на трамвайной остановке на перекрестке улиц Жилярди и Сидора Ковпака. Предварительно установлено, что пенсионер вышел из трамвая и стал обходить по рельсам сзади другой трамвай, который начал двигаться и толкнул потерпевшего.
Информация о происшествии зарегистрировано в журнале заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.
Звезды обещают усилить дух свободомыслия, что позволит мыслить нестандартно. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться!
Последний рабочий день недели будет пасмурным и дождливым. Утром туман, днем порывы ветра 15-20 м/с.
По украинскому обрядовому календарю сегодня – Сорок мучеников, или Сорок Сороков.
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