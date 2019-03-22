22.03.2019 09:18

«Трамвай обходят спереди» - полицией устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Киевском районе Харькова (ВИДЕО)

В результате происшествия 74-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Он доставлен в больницу скорой неотложной помощи.



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Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 марта в 17:24 на трамвайной остановке на перекрестке улиц Жилярди и Сидора Ковпака. Предварительно установлено, что пенсионер вышел из трамвая и стал обходить по рельсам сзади другой трамвай, который начал двигаться и толкнул потерпевшего.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.