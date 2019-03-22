22.03.2019 10:20

Харьковский коп ограбил копа – суд для компенсации морального ущерба удвоил сумму от похищенного

На суде обвиняемый пояснил, что у него было тяжелое материальное положение и ему срочно нужны были деньги коллеги.



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Об этом говорится в приговоре Октябрьского районного суда от 18 марта.

По данным суда, обвиняемый, работая в должности полицейского взвода реагирования батальона Управления полиции охраны в Харьковской области, с 24 на 25 июля 2018 был на суточном дежурстве вместе с коллегой, водителем батальона.

Зная, что у водителя есть кредитная банковская карта, которую тот хранил в обложке служебного удостоверения, обвиняемый украл ее. После дежурства злоумышленник снял со счета 15 тыс. грн. При этом со счета также был списан процент в размере 600 грн. Таким образом злоумышленник нанес коллеге убытков на 15,6 тыс. грн.

На суде обвиняемый пояснил, что на момент совершения преступления у него было тяжелое материальное положение и ему срочно нужны были деньги.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по ч.1 ст.185, ч.1 ст.357 УК Украины и назначил наказание в виде года лишения свободы с испытательным сроком в один год.

Также он должен компенсировать потерпевшему материальный и моральный ущерб в размере 30 тыс. грн.