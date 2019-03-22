22.03.2019 10:39

На кладбище в Харькове найдено тело младенца, завернутое в пакет

Умершего мальчика в возрасте до 1 месяца, обнаружили 21 марта на городском кладбище на улице Академика Павлова.



://hk.npu.gov.ua

В 18:44 в Московский отдела полиции поступило сообщение от 54-летнего жителя города Харькова. Мужчина сообщил, что во время сбора мусора и металлолома на кладбище у мусора обнаружил в полиэтиленовом пакете тело младенца.

По адресу выезжали руководители ГУНП в Харьковской области и Московского отдела полиции, следственно-оперативная группа и эксперты.

На месте происшествия обнаружено тело мальчика в возрасте до 1 месяца. Ребенок была обмотана в фрагмент ткани красного цвета, завернутая в полимерный пакет черного цвета и обмотана скотчем.

Тело младенца направлено в морг для установления причины смерти.

Вещественные доказательства изъяты.

Следственным информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельствах и лица, причастные к преступлению, устанавливаются.