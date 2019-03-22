81-летняя женщина разбилась насмерть, выбросившись из окна

Самоубийца состояла на учете у психиатра.
21 марта в 7:35 в полицию поступило сообщение от 59-летнего жителя Харькова о том, что его 81-летняя мать покончила жизнь самоубийством.
Женщина выпрыгнула из окна собственной квартиры, расположенной на 4-м этаже дома на улице Гвардейцев Широнинцев.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что при жизни женщина состояла на учете у врача психиатра. Тело погибшей направлено в морг.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований Московского отдела полиции по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».
Обстоятельства происшествия выясняются.
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