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22.03.2019  11:07   

81-летняя женщина разбилась насмерть, выбросившись из окна

Самоубийца состояла на учете у психиатра.


// Facebook

21 марта в 7:35 в полицию поступило сообщение от 59-летнего жителя Харькова о том, что его 81-летняя мать покончила жизнь самоубийством.

Женщина выпрыгнула из окна собственной квартиры, расположенной на 4-м этаже дома на улице Гвардейцев Широнинцев.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что при жизни женщина состояла на учете у врача психиатра. Тело погибшей направлено в морг.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований Московского отдела полиции по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Обстоятельства происшествия выясняются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
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